В "Дії" не будет ни повесток, ни выборов, но появится услуга онлайн-брака, - Федоров

В мобильном приложении "Дія" не планируют вводить такие новые сервисы, как проведение выборов или отправка повесток. Зато вскоре запустят услугу, благодаря которой люди смогут жениться онлайн, используя видеосвязь.

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Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Не планируется ни повесток, ни выборов", – подчеркнул Федоров.

В то же время, по его словам, Минцифры в феврале планирует открыть код "Дії", благодаря чему разработчики со всего мира смогут посмотреть, как функционирует приложение.

Онлайн-браки и запись к врачу

Как сообщил Федоров, в приложении "Дія" вскоре планируют запустить услугу, благодаря которой люди смогут жениться онлайн, используя видеосвязь.

Он назвал эту услугу уникальной для всего мира.

"Я не буду делать спойлеры, но там будет много интересных элементов этого процесса", - сказал глава Минцифры.

По его словам, благодаря онлайн-браку военные смогут жениться дистанционно.

В то же время Федоров заверил, что услуга будет безопасной и женить кого-то без его или ее ведома невозможно, ведь будет несколько этапов верификации.

Также, по его словам, планируется запустить кабинет пациента, "чтобы люди могли быстро получать информацию, когда записываются к врачу, информацию при записи к врачу, о рецептах и так далее".

Заметим, что в "Дії" уже работает услуга, позволяющая подать заявление о браке. Жениться в Украине тоже можно дистанционно. За время полномасштабного вторжения РФ по состоянию на начало лета 2023 года было зарегистрировано 3328 дистанционных браков.

Сбой в "Дії" во время Нацотбора на Евровидение

Напомним, 3 февраля во время зрительского голосования Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2024" в приложении "Дія" произошел сбой.

После начала голосования приложение перестало работать.

3 февраля в "Дія" было рекордное количество пользователей за всю историю проекта, в том числе вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, зафиксировано 15 тысяч запросов.

Утром 4 февраля приложение "Дія" возобновило свою работу после масштабного сбоя, но в приложении некорректно отображались документы.