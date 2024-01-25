У "Дії" появились четыре новые военные облигации

Министерство финансов вместе с Министерством цифровой трансформации запустили в приложении "Дія" еще четыре новых военных облигации: "Железный Порт", "Аскания-Нова", "Джанкой", "Керчь".

Об этом сообщили в Минцифри.

Облигации имеют следующие ставки и даты выплат:

"Железный Порт": ставка от 16,25%, дата выплаты - 05.06.2024

"Аскания-Нова": ставка от 16,50%, дата выплаты - 20.11.2024

"Джанкой": ставка от 17,96%, дата выплаты - 23.07.2025

"Керчь": ставка от 18,00%, дата выплаты - 15.10.2025

Новые облигации уже доступны в приложении и их можно приобрести. Средства от облигаций направляются на оружие, боеприпасы, технику, еду и медикаменты для украинских военных, а также на заработные платы медикам, учителям, пенсиям и социальным выплатам.

"Военные облигации - это возможность поддержать украинскую экономику, армию и сделать так, чтобы ваши деньги работали. За покупку облигаций вы не платите никаких комиссий или дополнительных платежей. Инвестируйте в нашу победу и долгожданную деоккупацию", - написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Минфине добавляют, что на сегодняшний день через приложение "Дія" украинцы уже приобрели военных облигаций более чем на 3 млрд гривен.

Как приобрести облигации в "Дії"

зайдите в "Дію"

на главном экране кликните на "Военные облигации"

выберите облигацию, партнера и количество

подпишите и оплатите

Облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.

В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек на сумму более 165 млрд. гривен.

Также в "Дії" доступны такие облигации как "Евпатория", "Симферополь", "Ялта", "Новая Каховка", "Севастополь".