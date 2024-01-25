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У "Дії" появились четыре новые военные облигации
Министерство финансов вместе с Министерством цифровой трансформации запустили в приложении "Дія" еще четыре новых военных облигации: "Железный Порт", "Аскания-Нова", "Джанкой", "Керчь".
Об этом сообщили в Минцифри.
Облигации имеют следующие ставки и даты выплат:
- "Железный Порт": ставка от 16,25%, дата выплаты - 05.06.2024
- "Аскания-Нова": ставка от 16,50%, дата выплаты - 20.11.2024
- "Джанкой": ставка от 17,96%, дата выплаты - 23.07.2025
- "Керчь": ставка от 18,00%, дата выплаты - 15.10.2025
Новые облигации уже доступны в приложении и их можно приобрести. Средства от облигаций направляются на оружие, боеприпасы, технику, еду и медикаменты для украинских военных, а также на заработные платы медикам, учителям, пенсиям и социальным выплатам.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Военные облигации - это возможность поддержать украинскую экономику, армию и сделать так, чтобы ваши деньги работали. За покупку облигаций вы не платите никаких комиссий или дополнительных платежей. Инвестируйте в нашу победу и долгожданную деоккупацию", - написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В Минфине добавляют, что на сегодняшний день через приложение "Дія" украинцы уже приобрели военных облигаций более чем на 3 млрд гривен.
Как приобрести облигации в "Дії"
- зайдите в "Дію"
- на главном экране кликните на "Военные облигации"
- выберите облигацию, партнера и количество
- подпишите и оплатите
- Облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.
В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек на сумму более 165 млрд. гривен.
Также в "Дії" доступны такие облигации как "Евпатория", "Симферополь", "Ялта", "Новая Каховка", "Севастополь".