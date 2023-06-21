В "Дії" появилась военная облигация "Новая Каховка": как купить

В приложение "Дія" добавили новую военную облигацию "Новая Каховка", которая имеет процентную ставку 18,2% и дату выплаты до 1 мая 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Там напоминают, что покупка военных облигаций - это инвестиция в мирное будущее и гарантированная прибыль для каждого вкладчика.

"Каждая гривна по облигациям поддерживает экономику страны и помогает армии, а затем возвращается на ваш счет", - подчеркивают в Минцифре.

В ведомстве добавляют, что сегодня все, кто приобрел облигацию "Мариуполь" в приложении "Дія", получают выплаты: это сумма вклада и процент.

Отмечается, что военная облигация "Новая Каховка" имеет процентную ставку 18,2%, дата выплаты – 1 мая 2024 года.

Как купить облигацию "Новая Каховка"

сначала нужно зайти в "Дію";

на главном экране выбрать "Военные облигации";

выбрать облигацию, партнера и количество;

подписать и оплатить любой картой;

облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.

"Две недели назад российские террористы разрушили Каховскую ГЭС, устроив экоцид. Несокрушимые украинцы с первых секунд активно приобщились к ликвидации последствий и помощи пострадавшим. Облигация "Новая Каховка" в "Дії" – это еще один действенный способ помощи. Купите, чтобы поддержать экономику государства, помочь Силам обороны и получить гарантированную прибыль", - призвал глава Минцифры Михаил Федоров.

Напомним, в "Дії" недавно добавили облигацию "Симферополь", имеющую процентную ставку 19,5% и дату выплаты до 15 января 2025 года.

Кроме облигации "Симферополь", доступны " Ялта ", "Севастополь", "Донецк", " Энергодар ", " Бердянск " и "Мариуполь".