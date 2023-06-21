У "Дії" з’явилась військова облігація "Нова Каховка": як придбати

У застосунок "Дія" додали нову військову облігацію "Нова Каховка", яка має процентну ставку 18,2% та дату виплати до 1 травня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Там нагадують, що купівля військових облігацій — це інвестиція в мирне майбутнє та гарантований прибуток для кожного вкладника.

"Кожна гривня з облігацій підтримує економіку країни та допомагає армії, а потім повертається на ваш рахунок", - підкреслюють у Мінцифрі.

У відомстві додають, що сьогодні всі, хто придбали облігацію "Маріуполь" у застосунку "Дія", отримують виплати: це сума вкладу та відсоток.

Зазначається, що військова облігація "Нова Каховка" має процентну ставку 18,2%, дата виплати - 1 травня 2024 року.

Як купити облігацію "Нова Каховка"

спершу потрібно зайти у "Дію";

на головному екрані обрати " Військові облігації";

вибрати облігацію, партнера й кількість;

підписати та оплатити будь-якою карткою;

облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.

"Два тижні тому російські терористи зруйнували Каховську ГЕС, влаштувавши екоцид. Незламні українці з перших секунд активно долучилися до ліквідації наслідків та допомоги постраждалим. Облігація "Нова Каховка" в "Дії" - це ще один дієвий спосіб допомоги. Придбайте, щоб підтримати економіку держави, допомогти Силам оборони та отримати гарантований прибуток", - закликав очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Нагадаємо, у "Дію" нещодавно додали облігацію "Сімферополь", що має процентну ставку 19,5% та дату виплати до 15 січня 2025 року.

Крім облігації "Сімферополь", доступні "Ялта", "Севастополь", "Донецьк", "Енергодар", "Бердянськ" і "Маріуполь".

Зауважимо, з вересня 2022 року, коли уряд дозволив купувати військові ОВДП в "Дії", по травень українці придбали через застосунок військових облігацій на понад 1 млрд грн. За цей час найпопулярнішою ОВДП стала "Донецьк".