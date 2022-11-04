У "Дії" з’явилась нова військова облігація - "Енергодар"

У застосунку "Дія" з’явилась нова військова облігація – "Енергодар", яка названа в честь міста, окупованого російськими загарбниками.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Сьогодні рівно 8 місяців, як російські терористи захопили місто Енергодар та найбільшу в Європі атомну електростанцію — Запорізьку АЕС", - зазначив Федоров.

Він нагадав, що відтоді росіяни регулярно обстрілюють станцію, тримають на її території військову техніку, викрадають та катують персонал.

"Це ядерний терор, що загрожує страшною катастрофою для всього світу. Жителі Енергодару та працівники АЕС — героїчні люди!", - підкреслив Федоров

Він закликав купувати військову облігацію в "Дії", щоб допомогти ЗСУ деокупувати Енергодар та повернути український прапор на Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, у "Дію" додали нову облігацію — "Бердянськ", що має процентну ставку 14% та дату виплати до 10.05.2023 року.

Кожен українець може придбати держоблігації та отримувати дохід до 16% річних. Для цього потрібно вкласти хоча б 1000 грн. Delo.ua розповідало, як це зробити в "Дії".

Уточнюємо, що Кабінет міністрів затвердив порядок придбання військових облігацій внутрішньої державної позики засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія") 16 вересня 2022 року.