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В Енергодарі відновили теплопостачання, його забезпечує ЗАЕС
Запорізька атомна електростанція 2 листопада відновила теплопостачання тимчасово окупованого Енергодару, також у будинках з’явилася гаряча вода.
Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".
"Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину. Зараз працівники Запорізької АЕС продовжують виконувати роботи із запуску систем для відновлення теплопостачання в місті Енергодар", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі температура води становить 51 градус за Цельсієм. Цього недостатньо для забезпечення Енергодару теплопостачанням та гарячою водою в повному обсязі. Однак навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У "Енергоатомі" нагадали, що ще з травня тепло- та водопостачання жителів Енергодару забезпечує Запорізька АЕС, а не Запорізька ТЕС, яку через терористичні дії російських окупантів довелося зупинити.
Нагадаємо, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що в Україні відновили роботу вже понад 250 об'єктів теплопостачання, які зазнали уражень внаслідок обстрілів зі сторони російських військ.
Джерело фото: depositphotos.com