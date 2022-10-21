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В Україні відновили понад 250 об'єктів теплопостачання, що постраждали від війни
В Україні відновили роботу вже понад 250 об'єктів теплопостачання, які зазнали уражень внаслідок обстрілів зі сторони російських військ. Про це 21 жовтня повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає "Укрінформу".
"580 котелень і теплових пунктів пошкоджено із 24 лютого, 253 з них уже відновлено", — сказав міністр.
Спеціалісти також реконструювали три теплоелектроцентралі, на чотирьох завершуються відновлювані роботи. В той же час екстреного відновлення все ще потребують 12 ТЕС і ТЕЦ.
Так, як зберігається ймовірність тривалого відключення постачання енергії на місцевому рівні формуються аварійні запаси обладнання, які використовують в таких випадках.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, що лише з 10 по 18 жовтня зазнали російських атак та руйнувань 408 об’єктів інфраструктури, з них понад 45 - об'єкти енергоінфраструктури. Крім того, за цей час 30% українських електростанцій було зруйновано.
Президент Володимир Зеленський вважає, що удари російської армії по об'єктах української енергетики напередодні опалювального сезону можуть мати наслідки у вигляді нової хвилі масової міграції мешканців України у країни Європейського союзу.
Він також припускає, що Російська Федерація може завдати ударів по українській газотранспортній системі і в цей же час вчинити теракти на енергетичних об'єктах на своїй території.