В Україні відновили понад 250 об'єктів теплопостачання, що постраждали від війни

В Україні відновили роботу вже понад 250 об'єктів теплопостачання, які зазнали уражень внаслідок обстрілів зі сторони російських військ. Про це 21 жовтня повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає "Укрінформу".

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"580 котелень і теплових пунктів пошкоджено із 24 лютого, 253 з них уже відновлено", — сказав міністр.

Спеціалісти також реконструювали три теплоелектроцентралі, на чотирьох завершуються відновлювані роботи. В той же час екстреного відновлення все ще потребують 12 ТЕС і ТЕЦ.

Так, як зберігається ймовірність тривалого відключення постачання енергії на місцевому рівні формуються аварійні запаси обладнання, які використовують в таких випадках.

Зазначимо, що лише з 10 по 18 жовтня зазнали російських атак та руйнувань 408 об’єктів інфраструктури, з них понад 45 - об'єкти енергоінфраструктури. Крім того, за цей час 30% українських електростанцій було зруйновано.

Президент Володимир Зеленський вважає, що удари російської армії по об'єктах української енергетики напередодні опалювального сезону можуть мати наслідки у вигляді нової хвилі масової міграції мешканців України у країни Європейського союзу.

Він також припускає, що Російська Федерація може завдати ударів по українській газотранспортній системі і в цей же час вчинити теракти на енергетичних об'єктах на своїй території.