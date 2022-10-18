- Тип
- Важливо Важливо
- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
За 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій, – Зеленський
Армія Російської Федерації з 10 жовтня посилено атакує енергосистему України. За цей час 30% українських електростанцій було зруйновано. Про це 18 жовтня повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він пояснив, що це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.
"Ще один вид російських терористичних атак спрямований на українську енергетику та критичну інфраструктуру. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця", — підкреслив гарант.
Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко заявив, що масовані ракетні удари по критичній інфраструктурі України 10 жовтня вплинули на стабільність енергозабезпечення, тому споживачам потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, російські війська завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі в Житомирській області, та по об‘єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.
Наступного дня окупанти двічі обстріляли Ладижинську ТЕС у Вінницькій області. Крім того, 17 жовтня росіяни обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК Енерго.
18 жовтня удари по енергетичній системі України продовжилися. Зокрема, два об’єкти критичної інфраструктури пошкоджені в Києві в результаті ракетних обстрілів, на лівому березі частково обмежене електро- та водопостачання.