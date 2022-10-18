За 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій, – Зеленський

Армія Російської Федерації з 10 жовтня посилено атакує енергосистему України. За цей час 30% українських електростанцій було зруйновано. Про це 18 жовтня повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Він пояснив, що це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

"Ще один вид російських терористичних атак спрямований на українську енергетику та критичну інфраструктуру. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця", — підкреслив гарант.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко заявив, що масовані ракетні удари по критичній інфраструктурі України 10 жовтня вплинули на стабільність енергозабезпечення, тому споживачам потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень.

Зокрема, російські війська завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі в Житомирській області, та по об‘єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Наступного дня окупанти двічі обстріляли Ладижинську ТЕС у Вінницькій області. Крім того, 17 жовтня росіяни обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК Енерго.

18 жовтня удари по енергетичній системі України продовжилися. Зокрема, два об’єкти критичної інфраструктури пошкоджені в Києві в результаті ракетних обстрілів, на лівому березі частково обмежене електро- та водопостачання.