- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
У Дніпрі окупанти вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури
Окупанти вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури в місті Дніпро, пошкодження серйозні.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це повідомив заступник голови офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Дніпро. 2 прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше", - йдеться в повідомленні.
Він повідомив, що на місці працюють рятувальники.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тимошенко зазначив, що у зв‘язку з обстрілами міста - в деяких районах може бути відсутнє електро та водопостачання. Відповідні служби вже працюють над відновленням.
Нагадаємо, що 17 жовтня армія країни-агресора РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській області, виникла сильна пожежа.