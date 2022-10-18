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Тип
Війна Війна
Категорія
Суспільство
Дата публікації

У Дніпрі окупанти вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури

дніпро, обстріли

Окупанти вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури в місті Дніпро, пошкодження серйозні.

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Про це повідомив заступник голови офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Дніпро. 2 прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше", - йдеться в повідомленні.

Він повідомив, що на місці працюють рятувальники.

Тимошенко зазначив, що у зв‘язку з обстрілами міста - в деяких районах може бути відсутнє електро та водопостачання. Відповідні служби вже працюють над відновленням.

Нагадаємо, що 17 жовтня армія країни-агресора РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській області, виникла сильна пожежа. 