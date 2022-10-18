В Днепре оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры

Оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры в городе Днепр, повреждения серьезные.

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Об этом сообщил заместитель главы офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Днепр. 2 прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже", - говорится в сообщении.

Он сообщил, что на месте работают спасатели.

Тимошенко отметил, что в связи с обстрелами города – в некоторых районах может отсутствовать электро и водоснабжение. Соответствующие службы уже работают над восстановлением.

Напомним, что 17 октября армия страны-агрессора РФ ударила по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской области, возник сильный пожар.