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Окупанти атакували енергетичний об’єкт ДТЕК, є постраждалі
Росіяни 17 жовтня обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, є поранені. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Сьогодні ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та почнуть роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, поранено 3 осіб, їх госпіталізували.
Зазначається, що зараз задля безпеки на станції знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Повідомляється, що ДТЕК синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго». У разі необхідності, для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України підприємствами ДТЕК Енерго будуть задіяні усі доступні енергоблоки.
В ДТЕК нагадали, що це не перший енергетичний об’єкт ДТЕК Енерго, який зазнав атак збоку російських військ за останній тиждень. 10-11 жовтня було атаковано Бурштинську ТЕС, Ладижинську ТЕС та Придніпровську ТЕС.
Раніше, 11 жовтня, росіяни двічі обстріляли Ладижинську ТЕС у Вінницькій області, під час повторного удару постраждало шестеро осіб.
Нагадаємо, зранку 17 жовтня Київ атакували ворожі дрони-камікадзе. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в місті. Також окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Сумській і Дніпропетровській областях.