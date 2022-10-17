Окупанти атакували енергетичний об’єкт ДТЕК, є постраждалі

Росіяни 17 жовтня обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, є поранені. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

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"Сьогодні ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та почнуть роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, поранено 3 осіб, їх госпіталізували.

Зазначається, що зараз задля безпеки на станції знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі.

Повідомляється, що ДТЕК синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго». У разі необхідності, для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України підприємствами ДТЕК Енерго будуть задіяні усі доступні енергоблоки.

В ДТЕК нагадали, що це не перший енергетичний об’єкт ДТЕК Енерго, який зазнав атак збоку російських військ за останній тиждень. 10-11 жовтня було атаковано Бурштинську ТЕС, Ладижинську ТЕС та Придніпровську ТЕС.

Раніше, 11 жовтня, росіяни двічі обстріляли Ладижинську ТЕС у Вінницькій області, під час повторного удару постраждало шестеро осіб.

Нагадаємо, зранку 17 жовтня Київ атакували ворожі дрони-камікадзе. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в місті. Також окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Сумській і Дніпропетровській областях.