ДТЕК відвантажив перші 50 тис. тонн вугілля для "Центренерго"

Енергохолдинг Рината Ахметова ДТЕК відвантажив першу партію вугілля для державної компанії Центренерго. Про це на Facebook повідомила директор з корпоративних комунікацій холдингу Ахметова SCM Наталя Эмченко.

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"Ми (Група ДТЕК Ріната Ахметова) відвантажили перші 50 тисяч тон вугілля власного видобутку державній ТЕС "Центренерго". І це добра новина, бо зима наближається. І це виклик. З точки зору енергоресурсів ми точно готові самі та вже допомагаємо підготуватися державі - об’єднуємо зусилля", - написала вона.

Нагадаємо, ще в червні Кабінет міністрів повністю заборонив експорт українського газу, мазуту та вугілля(окрім коксівного). А на початку вересня Уряд все ж заборонив і експорт коксівного вугілля.

Температура повітря в оселях українців буде від 17 до 18 градусів тепла в опалювальний периіод, що приблизно на чотири градуси нижче норми. Таким чином, майбутня зима може стати найхолоднішою для України за останні десятиліття.

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