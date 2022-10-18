Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Важно
Категория
Энергетика
Дата публикации

За 8 дней Россия разрушила 30% украинских электростанций, – Зеленский

За 8 дней Россия разрушила 30% украинских электростанций, – Зеленский
10 октября четыре российские ракеты попали в Бурштынскую ТЭС. Фото: "Суспільне Карпати"

Армия Российской Федерации с 10 октября усиленно атакует энергосистему Украины. За это время 30% украинских электростанций были разрушены. Об этом 18 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Он объяснил, что это повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране.

"Еще один вид российских террористических атак: направлен на украинскую энергетику и критическую инфраструктуру. Для переговоров с режимом Путина не осталось места", — подчеркнул гарант.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября повлияли на стабильность энергообеспечения, поэтому потребителям нужно быть готовыми к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений.

В частности, российские войска нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре в Житомирской области и по объектам критической инфраструктуры в   Ивано-Франковской области.

На следующий день оккупанты дважды обстреляли Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Кроме того, 17 октября россияне обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК Энерго.

18 октября удары по энергетической системе Украины продолжились. В частности, два объекта критической инфраструктуры повреждены в Киеве в результате ракетных обстрелов, на левом берегу частично ограничено электро- и водоснабжение.

Автор:
Вита Молодан