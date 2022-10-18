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За 8 дней Россия разрушила 30% украинских электростанций, – Зеленский
Армия Российской Федерации с 10 октября усиленно атакует энергосистему Украины. За это время 30% украинских электростанций были разрушены. Об этом 18 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он объяснил, что это повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране.
"Еще один вид российских террористических атак: направлен на украинскую энергетику и критическую инфраструктуру. Для переговоров с режимом Путина не осталось места", — подчеркнул гарант.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября повлияли на стабильность энергообеспечения, поэтому потребителям нужно быть готовыми к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, российские войска нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре в Житомирской области и по объектам критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.
На следующий день оккупанты дважды обстреляли Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Кроме того, 17 октября россияне обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК Энерго.
18 октября удары по энергетической системе Украины продолжились. В частности, два объекта критической инфраструктуры повреждены в Киеве в результате ракетных обстрелов, на левом берегу частично ограничено электро- и водоснабжение.