"Донецьк" — в лідерах: українці придбали в "Дії" ОВДП на 1 млрд грн

З вересня 2022 року, коли уряд дозволив купувати військові ОВДП в "Дії", українці придбали через застосунок цінних паперів на понад 1 млрд грн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зауважив, що найпопулярнішою ОВДП стала "Донецьк". Українці придбали через "Дію" 220 тисяч таких облігацій. На другому місці — Севастополь з показником у 130 тисяч, на третьому — Ялта (124 тисячі).

"Кожна облігація — це зброя для Сил оборони та потужна підтримка економіки країни. Жодної додаткової комісії або податку з отриманого доходу — пряма інвестиція в деокупацію територій", —підкреслив Федоров.

Загалом українці вже отримали вже 6,6 млн грн за погашені облігації. Ще сотні тисяч власників ОВДП одержать кошти, коли закінчиться термін вкладу.

Час від часу у застосунку "Дія" з'являються нові військові облігації, так нещодавна стала доступною "Ялта". До цього додали "Енергодар" та "Бердянськ".

Загалом кожен громадянин України може придбати держоблігації та отримувати дохід до 16% річних. Для цього потрібно вкласти хоча б 1000 грн. Delo.ua розповідало, як це зробити в "Дії".