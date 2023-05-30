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"Донецьк" — в лідерах: українці придбали в "Дії" ОВДП на 1 млрд грн
З вересня 2022 року, коли уряд дозволив купувати військові ОВДП в "Дії", українці придбали через застосунок цінних паперів на понад 1 млрд грн.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Він зауважив, що найпопулярнішою ОВДП стала "Донецьк". Українці придбали через "Дію" 220 тисяч таких облігацій. На другому місці — Севастополь з показником у 130 тисяч, на третьому — Ялта (124 тисячі).
"Кожна облігація — це зброя для Сил оборони та потужна підтримка економіки країни. Жодної додаткової комісії або податку з отриманого доходу — пряма інвестиція в деокупацію територій", —підкреслив Федоров.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Загалом українці вже отримали вже 6,6 млн грн за погашені облігації. Ще сотні тисяч власників ОВДП одержать кошти, коли закінчиться термін вкладу.
Час від часу у застосунку "Дія" з'являються нові військові облігації, так нещодавна стала доступною "Ялта". До цього додали "Енергодар" та "Бердянськ".
Загалом кожен громадянин України може придбати держоблігації та отримувати дохід до 16% річних. Для цього потрібно вкласти хоча б 1000 грн. Delo.ua розповідало, як це зробити в "Дії".