"Донецк" - в лидерах: украинцы приобрели в "Дії" ОВГЗ на 1 млрд грн

С сентября 2022 года, когда правительство разрешило покупать военные ОВГЗ у "Дії", украинцы приобрели из-за применения ценных бумаг более 1 млрд грн.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что самой популярной ОВГЗ стала "Донецк". Украинцы приобрели через "Дії" 220 тысяч таких облигаций. На втором месте – Севастополь с показателем в 130 тысяч, на третьем – Ялта (124 тысячи).

"Каждая облигация — это оружие для сил обороны и мощная поддержка экономики страны. Никакой дополнительной комиссии или налога с полученного дохода — прямая инвестиция в деоккупацию территорий", — подчеркнул Федоров.

В целом украинцы уже получили 6,6 млн грн за погашенные облигации. Еще сотни тысяч собственников ОВГЗ получат средства, когда истечет срок вклада.

Время от времени в приложении "Дія" появляются новые военные облигации, так недавно стала доступна "Ялта". К этому добавили "Энергодар" и "Бердянск".

В целом, каждый гражданин Украины может приобрести гособлигации и получать доход до 16% годовых. Для этого нужно вложить хотя бы 1000 грн. Delo.ua рассказывало, как это сделать в "Дії".