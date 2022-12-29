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Категория
Фондовые рынки
Дата публикации

Поляки смогут напрямую покупать муниципальные облигации в Украине

Поляки смогут напрямую покупать муниципальные облигации в Украине

Нацдепозитарий Украины (НДУ) и Центральный депозитарий Польши (KDPW) 29 декабря подписали договор об установлении корреспондентских отношений, который позволит польским инвесторам напрямую покупать муниципальные облигации в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба НГУ.

Фото 2 — Поляки смогут напрямую покупать муниципальные облигации в Украине
Фото 3 — Поляки смогут напрямую покупать муниципальные облигации в Украине
Фото 4 — Поляки смогут напрямую покупать муниципальные облигации в Украине
Фото 5 — Поляки смогут напрямую покупать муниципальные облигации в Украине

"Целью этого договора является установление корреспондентских отношений между НИУ и KDPW для проведения операций "Поставка ценных бумаг без оплаты", что позволит осуществлять трансграничные переводы ценных бумаг, а именно украинских муниципальных облигаций, учет которых осуществляется в НИУ. KDPW будет обеспечивать учет таких украинских ценных бумаг в депозитарной системе Польши", - говорится в сообщении НГУ .

В Украине муниципальные облигации выпускают местные власти. Привлеченные средства, получаемые эмитентом, могут направлять на финансирование бюджета развития местных советов. Речь идет о финансировании объектов, обеспечивающих выполнение задач по удовлетворению интересов населения территориальных общин.

"Это может стать одним из источников финансирования возобновления украинских общин после войны", - отметили в НГУ .

На сегодняшний день в Украине обращаются выпуски Киевского, Харьковского и Львовского городских советов, общей номинальной стоимостью более 3,1 млрд грн.

Напомним, каждый украинец может приобрести гособлигации и получать доход до 16% годовых. Для этого нужно вложить хотя бы 1000 грн. Delo.ua   рассказывало, как это сделать в "Действии".

Уточняем, что Кабинет министров утвердил порядок приобретения военных облигаций внутреннего государственного займа средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Действие) 16 сентября 2022 года.

Автор:
Вита Молодан