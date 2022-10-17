Рынок ожидает роста ставок доходности на первичных размещениях гривневых ОВГЗ по меньшей мере на 30%

В настоящее время ставки доходности ОВГЗ на вторичном рынке в зависимости от срока погашения облигаций в 1,5-2 раза выше, чем на первичном рынке. Это одна из причин того, что с марта по октябрь 2022 года объем уплаченных правительством Украины средств за ОВГЗ на 54 млрд грн превышает объем привлеченных финансов через первичные аукционы ОВГЗ.

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В сентябре 2022 года на аукционах ОВГЗ правительство привлекло на 1 млрд грн больше, чем погасило, но это произошло благодаря значительно меньшему объему плановых погашений.

Говорить о том, что в октябре-ноябре будет сформирована тенденция к выравниванию привлеченных и уплаченных за ОВГЗ средств можно только при условии, когда Министерство финансов предложит более привлекательные ставки доходности на первичных размещениях гривневых ОВГЗ, или если НБУ снизит привлекательность депозитных сертификатов НБУ. Кроме того, увеличение процентных ставок на первичном рынке гривневых ОВГЗ также стимулируется Национальным Банком Украины, что может выйти на вторичный рынок ОВГЗ, реализуя облигации по ставке доходности 25%.

В настоящее время основная активность инвесторов сосредоточена на вторичном рынке ОВГЗ, где доходность существенно выше предложенной Министерством финансов на первичных аукционах.

Основным инструментом на рынке капитала Украины остается именно рынок ОВГЗ. Клиенты банков рассматривают возможность размещения или активно размещают в ОВГЗ свободные средства, полученные через погашение предыдущих выпусков ОВГЗ, имеющихся сезонных средств и т.д. Но коммерческие структуры нацелены получать прибыль и использовать возможности рынка капитала только в условиях рентабельности и минимальных рисков.

В то же время в сегменте валютных ОВГЗ наблюдается паритет объемов на первичном и вторичном рынках из-за адекватных ставок доходности (в среднем 4%), а также из-за отсутствия конкурентных альтернатив для валютной ликвидности.

На рынке возможна тенденция увеличения валютных ОВГЗ в портфелях субъектов хозяйстенной деятельности с целью хеджирования курсовых рисков и на случай девальвации гривны.

Напомним, что к началу октября, по сравнению с пиковыми значениями в марте, задолженность коммерческих банков по рефинансированию сократилась почти на 95 млрд грн и составляет примерно 66 млрд грн с активной динамикой до дальнейшего ее сокращения.

После повышения учетной ставки НБУ до 25% одним из действенных механизмов своевременного возврата коммерческими банками рефинансирования НБУ стала реализация части портфеля ОВГЗ.

85% суммы возврата привлеченных в НБУ средств коммерческий банк может получить за счет погашения гривневых ОВГЗ, продажи гривневых ОВГЗ на вторичном рынке по ставке 19-20%, а также полученив проценты по ОВГЗ. При принятии решения о продаже ОВГЗ учитывается тот факт, что продать и вернуть рефинанс выгоднее, чем платить проценты по кредиту НБУ, а это 25%.

Во второй декаде октября 2022 года COMINBANK'у останется погасить 1,25 млрд грн при номинальной стоимости имеющегося портфеля ОВГЗ в 2,39 млрд грн. До конца 2022 года остаток рефинансирования COMINBANK по плану составит менее 1 млрд. грн.