Ринок очікує зростання ставок дохідності на первинних розміщеннях гривневих ОВДП щонайменше на 30%

Наразі ставки дохідності ОВДП на вторинному ринку, залежно від терміну погашення облігацій, в 1,5-2 вищі, ніж на первинному ринку. Це одна з причин того, що з березня по жовтень 2022 року обсяг сплачених урядом України коштів за ОВДП на 54 млрд грн перевищує обсяг залучених фінансів через первинні аукціони ОВДП.

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У вересні 2022 року на аукціонах ОВДП уряд залучив на 1 млрд грн більше, ніж погасив, але це сталося завдяки значно меншому обсягу планових погашень.

Говорити про те, що у жовтні-листопаді буде сформована тенденція до вирівнювання залучених і сплачених за ОВДП коштів можна лише за умов, коли Міністерство фінансів запропонує більш привабливі ставки дохідності на первинних розміщеннях гривневих ОВДП, або якщо НБУ зменшить привабливість депозитних сертифікатів НБУ. Крім того, збільшення відсоткових ставок на первинному ринку гривневих ОВДП також стимулюється Національним Банком України, що може вийти на вторинний ринок ОВДП, реалізуючи облігації за ставкою дохідності 25%.

Наразі основна активність інвесторів зосереджена на вторинному ринку ОВДП, де дохідність суттєво вища від запропонованої Міністерством фінансів на первинних розміщеннях.

Основним інструментом на ринку капіталів України є саме ринок ОВДП. Клієнти банків розглядають можливість розміщення або вже активно розміщують в ОВДП вільні кошти, отримані через погашення попередніх випусків ОВДП, наявних сезонних коштів тощо. Але комерційні структури націлені отримувати прибуток і використовуватимуть можливості ринку капіталів лише за умов рентабельності та мінімальних ризиків.

В той же час у сегменті валютних ОВДП спостерігається паритет обсягів на первинному і вторинному ринках через адекватні ставки дохідності (в середньому 4%), а також через відсутність конкурентних альтернатив для валютної ліквідності.

На ринку можлива тенденція збільшення валютних ОВДП в портфелях суб’єктів господарювання з метою хеджування курсових ризиків та на випадок девальвації гривні.

Нагадаю, що на початок жовтня, порівняно з піковими значеннями в березні, заборгованість комерційних банків за рефінансуванням скоротилася майже на 95 млрд грн і становить приблизно 66 млрд грн з активною динамікою до подальшого її скорочення.

Після підвищення облікової ставки НБУ до 25%, одним із дієвих механізмів своєчасного повернення комерційними банками рефінансування НБУ, стала реалізація частини портфелю ОВДП.

85% суми повернення залучених у НБУ коштів комерційний банк може отримати через погашення гривневих ОВДП, продаж гривневих ОВДП на вторинному ринку за ставкою 19-20%, а також отримання відсотків за ОВДП. При ухваленні рішення про продаж ОВДП враховується той факт, що продати й повернути рефінанс вигідніше, ніж сплачувати відсотки за кредитом НБУ, а це 25%.

У другій декаді жовтня 2022 року COMINBANK’у залишиться погасити 1,25 млрд грн за номінальної вартості наявного портфеля ОВДП у 2,39 млрд грн. До кінця 2022 року залишок рефінансування COMINBANK за планом становитиме менше 1 млрд грн.