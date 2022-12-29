Поляки зможуть напряму купувати муніципальні облігації в Україні

Нацдепозитарій України (НДУ) та Центральний депозитарій Польщі (KDPW) 29 грудня підписали договір про встановлення кореспондентських відносин, що дозволить польським інвесторам напряму купувати муніципальні облігації в Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба НДУ.

"Метою цього договору є встановлення кореспондентських відносин між НДУ та KDPW для проведення операцій "Поставка цінних паперів без оплати", що дозволить здійснювати транскордонні перекази цінних паперів, а саме українських муніципальних облігацій, облік яких здійснюється в НДУ. KDPW буде забезпечувати облік таких українських цінних паперів у депозитарній системі Польщі", — йдеться в повідомленні НДУ.

В Україні муніципальні облігації випускає місцева влада. Залучені кошти, які отримує емітент, можуть спрямовувати на фінансування бюджету розвитку місцевих рад. Йдеться про фінансування об’єктів, які забезпечують виконання завдань для задоволення інтересів населення територіальних громад.

"Це може стати одним із джерел фінансування відновлення українських громад після війни", — зазначили в НДУ.

На сьогодні в Україні знаходяться в обігу випуски Київської, Харківської та Львівської міських рад, загальною номінальною вартістю у понад 3,1 млрд грн.

Нагадаємо, що кожен українець може придбати держоблігації та отримувати дохід до 16% річних. Для цього потрібно вкласти хоча б 1000 грн. Delo.ua розповідало, як це зробити в "Дії".

Уточнюємо, що Кабінет міністрів затвердив порядок придбання військових облігацій внутрішньої державної позики засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія") 16 вересня 2022 року.