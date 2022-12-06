Минфин разместил ОВГЗ уже на 3 млрд гривен с максимальной учетной ставкой 19,5%

Министерство финансов разместило облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 3,094 млрд гривен. Наибольшая учетная ставка составляет 19,5%. Об этом Минфин сообщает в Facebook.

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В частности 6 октября от размещения шестимесячных облигаций в гривне с процентной ставкой 14% было в государственный бюджет Украины было привлечено 14%, от размещения двухлетних гривневых облигаций с процентной ставкой 19,5% в госбюджет привлекли 911 млн гривен, а от шестимесячных облигаций в евро ставкой 3% бюджет получил 55 млн. гривен.

Отметим, что на 29 ноября сумма размещенных Минфином ОВГЗ составляла 21,229 млрд гривен, а максимальная учетная ставка составила 19,25%.

Напомним, Кабинет министров на заседании 16 сентября утвердил порядок приобретения военных облигаций внутреннего государственного займа средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг ("Действие").