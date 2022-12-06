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Фінанси
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Мінфін розмістив ОВДП вже на 3 млрд гривень з максимальною обліковою ставкою 19,5%

Мінфін розмістив ОВДП вже на 3 млрд гривень з максимальною обліковою ставкою 19,5%

Міністерство фінансів розмістило облігації внутрішньої державної позики на загальну сумму 3,094 млрд гривень. Максимальна облікова ставка становить 19,5%. Про це Мінфін повідомляє на Facebook.

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Зокрема 6 жовтня від розміщення шестимісячних облігацій в гривні з відсотковою ставкою 14% було до державного бюджету України було залучено 14%, від розміщення дворічних гривневих облігацій з відсотковою ставкою 19,5% до держбюджету залучили 911 млн гривень, а від шестимісячних облігацій в євро зі ставкою 3% бюджет отримав 55 млн гривень.

Зазначимо, що станом на 29 листопада сума розміщених Мінфіном ОВДП складала 21,229 млрд гривень, а максимальна облікова ставка становила 19,25%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 16 вересня затвердив порядок придбання військових облігацій внутрішньої державної позики засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія").

Автор:
Степан Крьока