В "Дії" теперь можно купить новую военную облигацию - "Ялта"

В приложении "Дія" появилась новая военная облигация - "Ялта", которая названа в честь города, который уже 9 лет находится под российской оккупацией.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Запустили военную облигацию Ялта в Дії. Чтобы вы стали инвесторами деоккупации города. Каждая гривна по облигации помогает поддержать экономику страны", - сообщил он.

Федоров отметил, что покупая облигации у "Дії", не нужно платить дополнительную комиссию продавцу или налог с полученного дохода.

"Вместо этого получите гарантированную прибыль. Например, большинство владельцев облигации Энергодар уже получили сумму вклада и процент. Реинвестируйте эти деньги в деоккупацию других городов", - добавил он.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров 16 марта сообщал, что украинцы приобрели уже полмиллиона военных облигаций в приложении "Дія", инвестировав 500 миллионов гривен в поддержку экономики страны и Сил обороны.