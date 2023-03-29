Украинцы смогут выбрать членов нацжуры на Евровидение-2023: в "Дії" стартовал опрос

Каждый украинец может выбрать кандидата на судейское кресло в национальном жюри на Евровидение-2023, которое будет решать, сколько баллов отдать от Украины артистам из других стран в финале песенного конкурса в Ливерпуле.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Запускаем новый опрос в "Дії". Сможете выбрать членов национального жюри Евровидения-2023. Они будут оценивать выступления исполнителей из других стран в финале песенного конкурса в Ливерпуле", - отметил Федоров.

Он добавил, что проголосовать можно за одного из 10 претендентов на судейское кресло.

Чтобы принять участие в голосовании, авторизуйтесь в приложении "Дія", нажмите Услуги, а затем — Опрос. После этого выберите одного из десяти кандидатов в члены жюри:

ROXOLANA

Михаил Клименко

Амадор Лопес

Тоня Матвиенко

Александр Фоззи Сидоренко

Олег Собчук

Светлана Тарабарова

Евгений Хмара

Елена Шоптенко

Елена Гребенюк.

В состав жюри войдут пять кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов.

Опрос продлится до 5 апреля.

Уже известно, что вести и комментировать песенный конкурс "Евровидение-2023", который состоится в Ливерпуле, будут британцы Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клер Суин. Из Украины выбрали фронтвумен группы The Hardkiss Юлию Санину и комментатора Тимура Мирошниченко.

Напомним, по традиции "Евровидение"-2023 должно было состояться в Украине, ведь предыдущий конкурс в 2022 году выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Но в связи с продолжающимися боевыми действиями организацию шоу передали Великобритании, исполнитель которой занял второе место.