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Украинцы смогут выбрать членов нацжуры на Евровидение-2023: в "Дії" стартовал опрос
Каждый украинец может выбрать кандидата на судейское кресло в национальном жюри на Евровидение-2023, которое будет решать, сколько баллов отдать от Украины артистам из других стран в финале песенного конкурса в Ливерпуле.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Запускаем новый опрос в "Дії". Сможете выбрать членов национального жюри Евровидения-2023. Они будут оценивать выступления исполнителей из других стран в финале песенного конкурса в Ливерпуле", - отметил Федоров.
Он добавил, что проголосовать можно за одного из 10 претендентов на судейское кресло.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Чтобы принять участие в голосовании, авторизуйтесь в приложении "Дія", нажмите Услуги, а затем — Опрос. После этого выберите одного из десяти кандидатов в члены жюри:
- ROXOLANA
- Михаил Клименко
- Амадор Лопес
- Тоня Матвиенко
- Александр Фоззи Сидоренко
- Олег Собчук
- Светлана Тарабарова
- Евгений Хмара
- Елена Шоптенко
- Елена Гребенюк.
В состав жюри войдут пять кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов.
Опрос продлится до 5 апреля.
Уже известно, что вести и комментировать песенный конкурс "Евровидение-2023", который состоится в Ливерпуле, будут британцы Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клер Суин. Из Украины выбрали фронтвумен группы The Hardkiss Юлию Санину и комментатора Тимура Мирошниченко.
Напомним, по традиции "Евровидение"-2023 должно было состояться в Украине, ведь предыдущий конкурс в 2022 году выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Но в связи с продолжающимися боевыми действиями организацию шоу передали Великобритании, исполнитель которой занял второе место.