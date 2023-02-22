Стали відомі імена ведучих і коментаторів Євробачення-2023: кого обрали від України

Вести та коментувати пісенний конкурсу Євробачення-2023, що відбудеться у Ліверпулі, будуть британці Ханна Веддінгхем, Аліша Діксон, Грем Нортон, Мел Ґедройць, Райлан, Скотт Міллз, Сем Квек та Клер Суїн. Від України обрали фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну та коментатора Тімура Мірошниченка.

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Про це повідомило "Суспільне".

Українська співачка Юлія Саніна стане однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу Євробачення-2023, що відбудеться на арені Liverpool 13 травня. Вона працюватиме на одній сцені разом з легендою Євробачення у Великій Британії Гремом Нортоном, британською актрисою Ханною Веддінгхем і зірковою телеведучою, співачкою Алішею Діксон.

"Для мене велика честь вести Євробачення-2023. Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить із Британією. Мені водночас бентежно і радісно бути частиною Євробачення цьогоріч. Я впевнена, що, навіть під час війни ми продемонструємо свою прекрасну культуру на найвищому рівні", — відреагувала на рішення організаторів конкурсу Юлія Саніна.

Мірошниченко відомий як ведучий Нацвідборів Євробачення та коментатор конкурсу Євробачення в Україні. У Великобританії його задіють як кореспондента цьогорічного шоу. Зірковий коментатор з'являтиметься у відеовставках під час прямих ефірів. Він знаходитимете в епіцентрі подій — в українській коментаторській кабіни на арені Liverpool, звідки вестиме пряме включення.

"Я вже майже двадцять років є частиною української родини Євробачення, і це завжди незвичайно особлива подія, яка усіх нас об’єднує музикою. Я радий бути коментаторським голосом України з Ліверпуля, знайомити нових та існуючих шанувальників Євробачення з усіма подіями прямо з Арени та, безсумнівно, деякими ексклюзивами із залаштунків!", — сказав Мірошниченко.

Нагадаємо, за традиціє Євробачення-2023 мало б відбутися в Україні, адже попередній конкурс в 2022 році виграв український гурт Kalush Orchestra. Але у зв'язку з триваючими бойовими діями організацію шоу передали Великобританії, виконавиць від якої посів друге місце за результатами попереднього змагання.