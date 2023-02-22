Стали известны имена ведущих и комментаторов Евровидения-2023: кого выбрали от Украины

Вести и комментировать песенный конкурс Евровидения-2023, который состоится в Ливерпуле, будут британцы Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клер Суин. От Украины выбрали фронтвумен группы The Hardkiss Юлию Санину и комментатора Тимура Мирошниченко.

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Об этом сообщило "Суспільне".

Украинская певица Юлия Санина станет одной из четырех ведущих гранд-финала Евровидения-2023, который пройдет на арене Liverpool 13 мая. Она будет работать на одной сцене вместе с легендой Евровидения в Великобритании Грэмом Нортоном, британской актрисой Ханной Веддингхэм и звездной телеведущей, певицей Алишей Диксон.

"Для меня большая честь вести Евровидение-2023. В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Британией. Мне одновременно неловк и радостно быть частью Евровидения в этом году. Я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на высшем уровне", — отреагировала на решение организаторов конкурса Юлия Санина.

Мирошниченко известен как ведущий Нацотбора Евровидения и комментатор конкурса Евровидение в Украине. В Великобритании его задействуют в качестве корреспондента шоу. Звездный комментатор будет появляться в видеовставках во время прямых эфиров. Он будет находить в эпицентре событий — в украинской комментаторской кабине на арене Liverpool, откуда будет вести прямое включение.

"Я уже почти двадцать лет являюсь частью украинской семьи Евровидения, и это всегда необычно особое событие, которое всех нас объединяет музыкой. Я рад быть комментаторским голосом Украины из Ливерпуля, знакомить новых и существующих поклонников Евровидения со всеми событиями прямо из Арены и, несомненно, некоторыми эксклюзивами из заголовков!", - сказал Мирошниченко.

Напомним, по традиции Евровидение-2023 должно было состояться в Украине, ведь предыдущий конкурс в 2022 году выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Но в связи с продолжающимися боевыми действиями организацию шоу передали Великобритании, исполнитель которой занял второе место по результатам предыдущего соревнования.