​Украинцы в "Дии" приобрели полмиллиона военных облигаций

Украинцы приобрели уже полмиллиона военных облигаций в приложении Действия, инвестировав 500 миллионов гривен в поддержку экономики страны и Сил обороны.

"Это 500 миллионов гривен в поддержку экономики страны и Сил обороны. От оружия, бронежилетов, касок к зарплатам врачам, учителям и другим социально важным профессиям. Военные облигации в Действии - спонсирование победы Украины над Россией и гарантированная прибыль", - написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он добавил, что украинцы также получили на карточку Поддержка выплаты за облигацию Херсон. Многие из них сразу реинвестировали эти средства в освобождение Крыма, Донецка, Луганска, Мариуполя, Бердянска и Энергодара, приобретя соответствующие облигации.

Напомним, Канада выпустила облигации в поддержку Украины. Облигации на сумму $500 миллионов были выпущены 29 ноября и раскупились в сутки.