​ Українці в "Дії" придбали півмільйона військових облігацій

Українці придбали вже півмільйона військових облігацій у застосунку Дія, інвестувавши 500 мільйонів гривень в підтримку економіки країни та Сил оборони.

"Це 500 мільйонів гривень на підтримку економіки країни та Сил оборони. Від зброї, бронежилетів, касок до зарплат лікарям, вчителям та іншим соціально важливим професіям. Військові облігації в Дії - спонсорування перемоги України над росією та гарантований прибуток", - написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він додав, що українці також отримали на картку єПідтримка виплати за облігацію Херсон. Багато з них одразу реінвестували ці кошти у звільнення Криму, Донецька, Луганська, Маріуполя, Бердянська та Енергодара, придбавши відповідні облігації.

Нагадаємо, Канада випустила облігації на підтримку України. Облігації на суму $ 500 мільйонів були випущені 29 листопада і розкупилися за добу.