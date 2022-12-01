В Канаді розкупили облігації на підтримку України на $500 млн за добу

Канада завершила випуск своїх державних облігацій, кошти від продажу яких будуть передані Україні.

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Про це повідомили у Міністерстві фінансів Канади.

Зазначається, що облігації на суму $ 500 мільйонів були випущені 29 листопада і розкуплені за добу.

“Уряд Канади успішно завершив випуск п’ятирічних облігацій “Суверенітет України” обсягом 500 млн дол. Отримані кошти допоможуть уряду України продовжити надавати важливі послуги українцям цієї зими, виплачуючи пенсії, закуповуючи пальне та відновлюючи енергетичну інфраструктуру”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість інвесторів у ці облігації - з Канади, й майже 10% (трохи менше 50 млн дол.) придбали фізичні особи.

“Загалом до переліку інвесторів входить широке коло внутрішніх та міжнародних інституційних інвесторів, різних рівнів урядів та іноземних офіційних установ, таких як центробанки”, - підкреслили у Мінфіні Канади.

У відомстві повідомили, що після перемовин із Україною отримані від продажу облігацій кошти незабаром будуть направлені на спеціальний рахунок МВФ, на який надходить більшість канадської фінансової допомоги Україні.

Нагадаємо, уряд Канади оголосив про збір заявок на купівлю п'ятирічних облігацій на 500 млн доларів на підтримку України 18 листопада.

Тим часом кожен українець може придбати держоблігації та отримувати дохід до 16% річних. Для цього потрібно вкласти хоча б 1000 грн. Delo.ua розповідало, як це зробити в "Дії".

Уточнюємо, що Кабінет міністрів затвердив порядок придбання військових облігацій внутрішньої державної позики засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія") 16 вересня 2022 року.