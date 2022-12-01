В Канаде раскупили облигации в поддержку Украины на $500 млн за сутки

Канада завершила выпуск своих государственных облигаций, средства от продажи которых будут переданы Украине.

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Об этом сообщили в Министерстве финансов Канады.

Отмечается, что облигации на сумму $500 миллионов были выпущены 29 ноября и раскуплены за сутки.

"Правительство Канады успешно завершило выпуск пятилетних облигаций "Суверенитет Украины" объемом 500 млн дол. Вырученные средства помогут правительству Украины продолжить оказывать важные услуги украинцам этой зимой, выплачивая пенсии, закупая горючее и восстанавливая энергетическую инфраструктуру”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство инвесторов в эти облигации - из Канады и почти 10% (чуть меньше 50 млн долл.) приобрели физические лица.

"В целом в список инвесторов входит широкий круг внутренних и международных институциональных инвесторов, разных уровней правительств и иностранных официальных учреждений, таких как центробанки", - подчеркнули в Минфине Канады.

В ведомстве сообщили, что после переговоров с Украиной полученные от продажи облигаций средства в скором времени будут направлены на специальный счет МВФ, на который поступает большинство канадской финансовой помощи Украине.

Напомним, правительство Канады объявило о сборе заявок на покупку пятилетних облигаций на 500 млн долларов в поддержку Украины 18 ноября.

Между тем, каждый украинец может приобрести гособлигации и получать доход до 16% годовых. Для этого нужно вложить хотя бы 1000 грн. Delo.ua рассказывало, как это сделать в "Дії".

Уточняем, что Кабинет министров утвердил порядок приобретения военных облигаций внутреннего государственного займа средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Дія) 16 сентября 2022 года.