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В "Дії" появилась новая военная облигация "Евпатория": как купить
Министерство финансов Украины выпустило новую военную облигацию "Евпатория", которую с сегодняшнего дня каждый гражданин может приобрести в приложении "Дія".
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Запустили в "Дії" новую военную облигацию — Евпатория. Каждая приобретенная облигация — это оружие, бронежилеты и техника для наших защитников и защитниц. А также мощная поддержка экономики", - отметил Федоров.
Он добавил, что у облигации "Евпатория" ставка 18,31% и дата выплаты 18.06.2025.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"За покупку не нужно платить комиссию или скрытые платежи - это прямая инвестиция в нашу победу. Покупайте облигации, реинвестируйте и получайте гарантированную прибыль", - подчеркнул Федоров.
Как приобрести облигации в "Дії" в несколько кликов с любой банковской карты
- зайдите в Дію
- на главном экране кликните на Военные облигации
- выберите облигацию, партнера и количество
- подпишите и оплатите
- Облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.
Заметим, что почти 2 млн облигаций украинцы приобрели именно через приложение "Дія". В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек сумму более 165 млрд гривен. За это время самой популярной военной облигацией стала "Донецк".
Ранее в приложение "Дія" добавили новую военную облигацию "Новая Каховка", которая имеет процентную ставку 18,2% и дату выплаты до 1 мая 2024 года.
Также недавно добавили облигацию "Симферополь", имеющую процентную ставку 19,5% и дату выплаты до 15 января 2025 года.
Кроме облигации "Симферополь", доступны " Ялта ", "Севастополь", " Энергодар ", " Бердянск " и "Мариуполь".