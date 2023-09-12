В "Дії" появилась новая военная облигация "Евпатория": как купить

Министерство финансов Украины выпустило новую военную облигацию "Евпатория", которую с сегодняшнего дня каждый гражданин может приобрести в приложении "Дія".

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запустили в "Дії" новую военную облигацию — Евпатория. Каждая приобретенная облигация — это оружие, бронежилеты и техника для наших защитников и защитниц. А также мощная поддержка экономики", - отметил Федоров.

Он добавил, что у облигации "Евпатория" ставка 18,31% и дата выплаты 18.06.2025.

"За покупку не нужно платить комиссию или скрытые платежи - это прямая инвестиция в нашу победу. Покупайте облигации, реинвестируйте и получайте гарантированную прибыль", - подчеркнул Федоров.

Как приобрести облигации в "Дії" в несколько кликов с любой банковской карты

зайдите в Дію

на главном экране кликните на Военные облигации

выберите облигацию, партнера и количество

подпишите и оплатите

Облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.

Заметим, что почти 2 млн облигаций украинцы приобрели именно через приложение "Дія". В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек сумму более 165 млрд гривен. За это время самой популярной военной облигацией стала "Донецк".

Ранее в приложение "Дія" добавили новую военную облигацию "Новая Каховка", которая имеет процентную ставку 18,2% и дату выплаты до 1 мая 2024 года.

Также недавно добавили облигацию "Симферополь", имеющую процентную ставку 19,5% и дату выплаты до 15 января 2025 года.

Кроме облигации "Симферополь", доступны " Ялта ", "Севастополь", " Энергодар ", " Бердянск " и "Мариуполь".