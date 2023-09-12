У "Дії" з’явилася нова військова облігація "Євпаторія": як придбати

Міністерство фінансів України випустило нову військову облігацію "Євпаторія", яку від сьогодні кожен громадянин може придбати у застосунку “Дія ”.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили в Дії нову військову облігацію — Євпаторія. Кожна придбана облігація — це зброя, бронежилети та техніка для наших захисників і захисниць. А також потужна підтримка економіки", - зазначив Федоров.

Він додав, що облігація "Євпаторія" має ставку 18,31% та дату виплати 18.06.2025.

"За покупку не потрібно сплачувати комісію або приховані платежі — це пряма інвестиція в нашу перемогу. Купуйте облігації, реінвестуйте та отримуйте гарантований прибуток", - наголосив Федоров.

Як придбати облігації в "Дії" в кілька кліків з будь-якої банківської картки

зайдіть у Дію

на головному екрані клікніть на Військові облігації

виберіть облігацію, партнера та кількість

підпишіть та оплатіть

облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.

Зауважимо, майже 2 млн облігацій українці придбали саме через застосунок "Дія". У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень. За цей час найпопулярнішою військовою облігацією стала "Донецьк".

Раніше у застосунок "Дія" додали нову військову облігацію "Нова Каховка", яка має процентну ставку 18,2% та дату виплати до 1 травня 2024 року.

Також нещодавно додали облігацію "Сімферополь", що має процентну ставку 19,5% та дату виплати до 15 січня 2025 року.

Крім облігації "Сімферополь", доступні "Ялта", "Севастополь", "Енергодар", "Бердянськ" і "Маріуполь".