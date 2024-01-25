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У "Дії" з'явилися чотири нові військові облігації

У "Дії" з'явилися чотири нові військові облігації
У "Дії" з'явилися чотири нові військові облігації. Фото: скріншот з презентації Мінцифри

Міністерство фінансів разом з Міністерством цифрової трансформації запустили у застосунку "Дія" ще чотири нові військові облігації: "Залізний Порт", "Асканія-Нова", "Джанкой", "Керч".

Про це повідомили у Мінцифрі.

Облігації мають наступні ставки та дати виплат:

  • "Залізний Порт": ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024  
  • "Асканія-Нова": ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024  
  • "Джанкой": ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025  
  • "Керч": ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025

Нові облігації вже доступні в застосунку і їх можна придбати. Кошти від облігацій спрямовуються на зброю, боєприпаси, техніку, їжу та медикаменти для українських військових, а також - на заробітні плати медикам, учителям, пенсії та соціальні виплати.

"Військові облігації — це можливість підтримати українську економіку, армію та зробити так, щоб ваші гроші працювали. За покупку облігацій ви не платите жодних комісій чи додаткових платежів. Інвестуйте в нашу перемогу та довгоочікувану деокупацію", - написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У Мінфіні додають, що на сьогодні через застосунок "Дія" українці вже придбали військових облігацій на понад 3 млрд гривень. 

Як придбати облігації в "Дії" 

  •  зайдіть у "Дію"
  • на головному екрані клікніть на "Військові облігації"
  • виберіть облігацію, партнера та кількість 
  • підпишіть та оплатіть 
  • облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.

У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень. 

Також у "Дії" доступні такі облігації як Євпаторія, Сімферополь, Ялта, Нова Каховка, Севастополь.

Автор:
Тетяна Гойденко