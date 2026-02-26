Виробництво сталі в Україні у січні впало на 16%

За підсумками січня 2026 року глобальне виробництво сталі скоротилося на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Виплавка сталі в Україні впала на 16%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на GMK Center,

Загальний обсяг виплавки в 69 країнах-виробниках склав 147,3 мільйона тонн.

Попри річне падіння, січневий показник виявився на 5,5% вищим, ніж результати попереднього місяця, що свідчить про поступове відновлення активності після грудневого затишшя.

Головним чинником негативної динаміки стало суттєве скорочення виробництва в Китаї, де виплавка впала на 13,9% у річному вимірі, зупинившись на позначці 75,3 мільйона тонн.

Регіон СНД разом з Україною також продемонстрував від’ємні результати: сумарне виробництво тут знизилося на 8,6% порівняно з минулим роком. Зокрема, в Україні обсяги виробництва сталі у січні скоротилися на 16,3%, склавши 511 тисяч тонн.

Згідно з останніми даними World Steel Association до першої десятки країн – виробників сталі у січні увійшли:

Китай – 75,3 млн т (-13,9% р./р.);

Індія – 15,1 млн т (+10,5%);

США – 7,1 млн т (+3,3%);

Японія – 6,8 млн т (-0,5%);

Південна Корея – 5,6 млн т (+5%);

РФ – 5,5 млн т (-7,4%);

Туреччина – 3,4 млн т (+5,8%);

Німеччина – 3,1 (+15%);

Бразилія – 2,7 млн т (-1,4%);

Іран – 2,6 млн т (+15,1%).

Нагадаємо, минулий рік став для української металургії періодом складних випробувань та важливих досягнень. У 2025 році в Україні виробництво чавуну зросло на понад 11%, прокату – на майже 5%, а сталі – скоротилося на 2,2%.