Виробництво сталі в Україні у січні впало на 16%

сталь
Виплавка сталі в Україні впала на 16% / Depositphotos

За підсумками січня 2026 року глобальне виробництво сталі скоротилося на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Виплавка сталі в Україні впала на 16%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на GMK Center,

Загальний обсяг виплавки в 69 країнах-виробниках склав 147,3 мільйона тонн.

Попри річне падіння, січневий показник виявився на 5,5% вищим, ніж результати попереднього місяця, що свідчить про поступове відновлення активності після грудневого затишшя.

Головним чинником негативної динаміки стало суттєве скорочення виробництва в Китаї, де виплавка впала на 13,9% у річному вимірі, зупинившись на позначці 75,3 мільйона тонн.

Регіон СНД разом з Україною також продемонстрував від’ємні результати: сумарне виробництво тут знизилося на 8,6% порівняно з минулим роком. Зокрема, в Україні обсяги виробництва сталі у січні скоротилися на 16,3%, склавши 511 тисяч тонн.

Згідно з останніми даними World Steel Association до першої десятки країн – виробників сталі у січні увійшли:

  • Китай – 75,3 млн т (-13,9% р./р.);
  • Індія – 15,1 млн т (+10,5%);
  • США – 7,1 млн т (+3,3%);
  • Японія – 6,8 млн т (-0,5%);
  • Південна Корея – 5,6 млн т (+5%);
  • РФ – 5,5 млн т (-7,4%);
  • Туреччина – 3,4 млн т (+5,8%);
  • Німеччина – 3,1 (+15%);
  • Бразилія – 2,7 млн т (-1,4%);
  • Іран – 2,6 млн т (+15,1%).
Нагадаємо, минулий рік став для української металургії періодом складних випробувань та важливих досягнень. У 2025 році в Україні виробництво чавуну зросло на понад 11%, прокату – на майже 5%, а сталі – скоротилося на 2,2%.

Автор:
Тетяна Бесараб