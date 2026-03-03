Китай давит на Иран относительно блокады Ормузского пролива

Китай призвал все стороны войны в Иране обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив, чтобы обеспечить продолжение торговли по этому водному пути.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Китай призывает все стороны немедленно прекратить военные операции, избежать эскалации напряженности и обеспечить безопасность судоходства в Ормужском проливе», – заявила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин во вторник во время регулярного брифинга для прессы в Пекине.

Высокопоставленные руководители газовой отрасли ранее заявили, что Китай оказывает давление на иранских чиновников за кулисами, призывая их избегать действий, которые могут нарушить экспорт катарского газа или другие поставки энергоносителей через пролив.

Bloomberg отмечает, что Китай был спасительным кругом для Ирана, покупая подавляющее большинство нефти страны. КНР также зависит от более широкого региона Персидского залива как для поставок нефти, так и газа из Катара, и грузы обоих нуждаются в транзите через Ормузский пролив.

Но 2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа. на крупнейшем в мире экспортном предприятии.

Энергетический объект, принадлежащий газовому гиганту Qatar Energy, был атакован в понедельник двумя иранскими беспилотниками.

Как известно, Катар является вторым в мире экспортером сжиженного газа после США и играет немаловажную роль в балансировании потребностей азиатского и европейского рынков. На азиатских клиентов приходится 82% клиентской базы QatarEnergy.

Блокада Ормузского пролива

Иран в субботу, 28 февраля, предупредил о закрытии Ормузского пролива. Сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов.

Агентство Reuters писало, что не менее 150 танкеров встали на якорь в открытом море.

Ранее сообщалось, что судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC перенаправляющие суда после ударов США и Израиля по Ирану и закрытие Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.

Также 2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

Военная операция Израиля и США против Ирана

Утром 28 февраля США и Израиль начали атаку на Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель Вашингтона – "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима". Он заявил, что США "уничтожат их ракеты и уравняют с землей их ракетную промышленность".

Совместная операция Соединенных Штатов и Израиля уже в первой волне ударов, совершенных 28 февраля, повлекла гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и значительного числа других высокопоставленных чиновников иранского режима.

В ответ военные Ирана атаковали ракетами и дронами не только Израиль или военные объекты США в регионе, но и многие свои региональные соседи, которых в Тегеране считают союзниками Соединенных Штатов. Под удары попали не только военные базы, но и гражданские цели, как жилые дома, гостиницы или аэропорты. Также атак подверглись военные европейских стран, присутствовавшие на Ближнем Востоке.

2 марта иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии. Этот НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов в мире. Его работа временно приостановлена.