Китай тисне на Іран щодо блокади Ормузької протоки

Китай закликав усі сторони війни в Ірані забезпечити безпечний прохід суден через Ормузьку протоку, щоб забезпечити продовження торгівлі цим водним шляхом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Bloomberg.

«Китай закликає всі сторони негайно припинити військові операції, уникнути ескалації напруженості та забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці», – заявила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін у вівторок під час регулярного брифінгу для преси в Пекіні.

Високопоставлені керівники газової галузі раніше заявили, що Китай чинить тиск на іранських чиновників за лаштунками, закликаючи їх уникати дій, які можуть порушити експорт катарського газу або інші поставки енергоносіїв через протоку.

Bloomberg зауважує, що Китай був рятівним колом для Ірану, купуючи переважну більшість нафти країни. КНР також залежить від ширшого регіону Перської затоки як для поставок нафти, так і газу з Катару, і вантажі обох потребують транзиту через Ормузьку протоку.

Але 2 березня Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному підприємстві.

Енергетичний об'єкт, що належить газовому гіганту Qatar Energy, був атакований у понеділок двома іранськими безпілотниками.

Як відомо, Катар є другим у світі експортером скрапленого газу після США та відіграє важливу роль у балансуванні потреб азійського та європейського ринків. На азійських клієнтів припадає 82% клієнтської бази державної QatarEnergy.

Блокада Ормузької протоки

Зауважимо, Іран у суботу, 28 лютого, попередив про закриття Ормузької протоки. Повідомлялося, що іранські військові заблокували протоку, але в неділю, 1 березня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що вона не буде заблокована для цивільних суден.

Агентство Reuters писало, що щонайменше 150 танкерів стали на якір у відкритому морі.

Раніше також повідомлялося, що судноплавні компанії Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC перенаправляють судна після ударів США та Ізраїлю по Ірану та закриття Ормузької протоки. Трафік там впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.

Також 2 березня іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.

Військова операція Ізраїлю і США проти Ірану

Уранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. Президент США Дональд Трамп заявив, що мета Вашингтону — "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму". Він заявив, що США "знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість".

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові бази, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.

2 березня іранські дрони Shahed-136 атакували найбільший нафтопереробний завод Saudi Aramco у Рас-Таннурі у Саудівській Аравії. Цей НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних комплексів у світі. Його роботу тимчасово призупинено.