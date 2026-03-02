У Катарі зупинилося виробництво природного газу після іранських ударів

2 березня Катар припинив виробництво зрідженого природного газу, а Саудівська Аравія закрила свій найбільший вітчизняний нафтопереробний завод після удару дрона, оскільки удари Ізраїлю та США, а також заходи у відповідь Ірану призвели до закриття нафтогазових об'єктів по всьому Близькому Сходу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Агенство нагадує, що хвиля атак на регіон триває вже третій день, що призвело до призупинення більшої частини видобутку нафти в Іракському Курдистані та кількох великих ізраїльських газових родовищ.

2 березня уряд Катару заявив, що енергетичний об'єкт, що належить газовому гіганту Qatar Energy, був атакований у понеділок двома іранськими безпілотниками. Наразі влада все ще оцінює збитки.

Компанія Qatar Energy оголосила про зупинення виробництва ЗПГ на цьому об'єкті після прильотів.

Катар є одним зі світових лідерів з виробництва ЗПГ.

Нагадаємо, 2 березня іранські дрони Shahed-136 атакували найбільший нафтопереробний завод Saudi Aramco у Рас-Таннурі у Саудівській Аравії. Цей НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних комплексів у світі.

Його роботу тимчасово призупинено.

У понеділок, 2 березня, ціни на нафту вже продемонстрували стрімке зростання на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході.

Ціни на нафту зросли на 13% до понад 82 доларів за барель, що є найвищим показником з січня 2025 року, оскільки конфлікт майже повністю зупинив судноплавство в Ормузькій протоці, через яку протікає п'ята частина світових поставок нафти.

Військова операція Ізраїлю і США проти Ірану

Уранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. Президент США Дональд Трамп заявив, що мета Вашингтону — "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму". Він заявив, що США "знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість".

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові бази, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.

Зауважимо, Іран з 2022 року постачає Росії ударні дрони та балістичні ракети малої дальності.

Тегеран також поділився технологіями, що дозволило Росії виробляти аналоги "шахедів" всередині країни під назвою "Герань".

Загалом Іран продав Росії ракет на суму приблизно 2,7 мільярда доларів, щоб допомогти у веденні війни проти України.