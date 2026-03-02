Запланована подія 2

Дрони вдарили по найбільшому у світі нафтопереробному заводу у Саудівській Аравії: він зупинив роботу

НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона
НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від удару дрона. Фото: скриншот відео

Іранські дрони Shahed-136 атакували найбільший нафтопереробний завод Saudi Aramco у Рас-Таннурі у Саудівській Аравії. Цей НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних комплексів у світі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Іран застосував безпілотники Shahed-136 для атаки на об'єкт критичної енергетичної інфраструктури Саудівської Аравії – нафтопереробний завод компанії Saudi Aramco у місті Рас-Таннура.

Очевидці повідомляють про потужні вибухи та пожежі на території заводу, над об'єктом піднімаються густі клуби диму.

За попередньою інформацією, роботу нафтопереробного комплексу тимчасово призупинено. Офіційних коментарів від саудівської влади на момент публікації не надходило.

Цей завод — одна з найбільших нафтопереробних платформ світу та ключовий об’єкт стратегічної інфраструктури країни. Його потужність становить близько 550 000 барелів нафти на день, або приблизно 27–28 млн тонн на рік.

Ситуація може вплинути на світовий нафтовий ринок на тлі напруженості, що зберігається в регіоні.

У понеділок, 2 березня, ціни на нафту вже продемонстрували стрімке зростання на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході. 

Автор:
Світлана Манько