Дрони вдарили по найбільшому у світі нафтопереробному заводу у Саудівській Аравії: він зупинив роботу

Іранські дрони Shahed-136 атакували найбільший нафтопереробний завод Saudi Aramco у Рас-Таннурі у Саудівській Аравії. Цей НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних комплексів у світі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Іран застосував безпілотники Shahed-136 для атаки на об'єкт критичної енергетичної інфраструктури Саудівської Аравії – нафтопереробний завод компанії Saudi Aramco у місті Рас-Таннура.

An Iranian drone struck Saudi Aramco’s oil facility in Ras Tanura, Saudi Arabia, causing a fire.



I don’t know how the Saudis can take that and not respond. pic.twitter.com/ylbZVmEuKS — 🇺🇸 Angel Martinez 🇵🇷 (@AngelMartmma24) March 2, 2026

Очевидці повідомляють про потужні вибухи та пожежі на території заводу, над об'єктом піднімаються густі клуби диму.

За попередньою інформацією, роботу нафтопереробного комплексу тимчасово призупинено. Офіційних коментарів від саудівської влади на момент публікації не надходило.

Цей завод — одна з найбільших нафтопереробних платформ світу та ключовий об’єкт стратегічної інфраструктури країни. Його потужність становить близько 550 000 барелів нафти на день, або приблизно 27–28 млн тонн на рік.

Ситуація може вплинути на світовий нафтовий ринок на тлі напруженості, що зберігається в регіоні.

У понеділок, 2 березня, ціни на нафту вже продемонстрували стрімке зростання на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході.