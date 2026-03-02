- Категория
Дроны ударили по крупнейшему в мире нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии: он остановил работу
Иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии. Этот НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов в мире.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.
Иран применил беспилотники Shahed-136 для атаки на объект критической энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии – нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в городе Рас-Таннура.
An Iranian drone struck Saudi Aramco’s oil facility in Ras Tanura, Saudi Arabia, causing a fire.— 🇺🇸 Angel Martinez 🇵🇷 (@AngelMartmma24) March 2, 2026
I don’t know how the Saudis can take that and not respond. pic.twitter.com/ylbZVmEuKS
Очевидцы сообщают о мощных взрывах и пожарах на территории завода, над объектом поднимаются густые клубы дыма.
По предварительной информации, работа нефтеперерабатывающего комплекса временно приостановлена. Официальных комментариев от саудовских властей на момент публикации не поступало.
Этот завод – одна из крупнейших нефтеперерабатывающих платформ мира и ключевой объект стратегической инфраструктуры страны. Его мощность составляет около 550 000 баррелей нефти в день или примерно 27–28 млн тонн в год.
Ситуация может повлиять на мировой нефтяной рынок на фоне сохраняющейся напряженности в регионе.
В понедельник, 2 марта, цены на нефть уже продемонстрировали стремительный рост на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.