Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Наличный курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Дроны ударили по крупнейшему в мире нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии: он остановил работу

Дроны ударили по крупнейшему в мире нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии: он остановил работу

Иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии. Этот НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов в мире.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Иран применил беспилотники Shahed-136 для атаки на объект критической энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии – нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в городе Рас-Таннура.

Очевидцы сообщают о мощных взрывах и пожарах на территории завода, над объектом поднимаются густые клубы дыма.

По предварительной информации, работа нефтеперерабатывающего комплекса временно приостановлена. Официальных комментариев от саудовских властей на момент публикации не поступало.

Этот завод – одна из крупнейших нефтеперерабатывающих платформ мира и ключевой объект стратегической инфраструктуры страны. Его мощность составляет около 550 000 баррелей нефти в день или примерно 27–28 млн тонн в год.

Ситуация может повлиять на мировой нефтяной рынок на фоне сохраняющейся напряженности в регионе.

В понедельник, 2 марта, цены на нефть уже продемонстрировали стремительный рост на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.

Автор:
Светлана Манько