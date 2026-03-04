Длительное закрытие Ормузского пролива перевернет мировые энергетические рынки: какие страны пострадают больше всего

Блокировка Ормузского пролива Ираном и атаки беспилотников на промышленные объекты Катара Рас-Лаффан и Месаид остановили ключевую артерию поставки нефти и газа на мировые рынки. Ожидается, что страны Азии столкнутся с самыми большими последствиями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию СNBC.

Через этот путь проходят 31% морских поставок сырой нефти и 20% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Аналитики прогнозируют рост цены на нефть Brent более 100 долларов за баррель.

Страны с критическим уровнем риска

Наиболее острые физические перебои со снабжением топлива угрожают Пакистану, Бангладеш и Индии.

Пакистан и Бангладеш

Эти страны обладают минимальной гибкостью в сфере хранения газа. На Катар и ОАЭ приходится 99% импорта СПГ в Пакистан и 72% в Бангладеш. Поскольку у Бангладеш уже есть дефицит газа в объеме 1300 миллионов кубических футов в день, блокада приведет к немедленной остановке промышленного потребления.

Китай

Китай является крупнейшим импортером сырой нефти в мире и закупает через Ормузский пролив более 80% иранской нефти. Около 40% общего импорта нефти и 30% газа КНР проходят через этот водный путь. Однако наличие стратегических запасов СПГ объемом 7,6 миллиона тонн и альтернативные источники снабжения создают временный буфер. Основная угроза для Китая заключается в необходимости конкурировать за атлантические грузы топлива, что усугубит ценовую борьбу на всем Тихоокеанском побережье.

Индия

Страна испытывает совокупный физический и денежный шок. Более 50% импорта СПГ и 60% импорта нефти поступают через Ормузский пролив. Поскольку цены на газ в контрактах Индии часто индексируются по стоимости нефти Brent, подорожание барреля автоматически увеличивает расходы на оба вида топлива.

Япония и Южная Корея

Ближний Восток обеспечивает 75% потребностей Японии в нефти и около 70% потребностей Кореи. Хотя зависимость от поставок газа через пролив этих стран ниже "6% для Японии и 14% для Кореи", общий рост мировых цен на энергоносители приведет к существенному замедлению их экономик.

Таиланд и Филиппины Эти страны классифицируются как наиболее уязвимые к высоким ценам на нефть из-за отсутствия собственных значительных ресурсов и высокой доли топлива в структуре импорта.

Единственной страной региона, которая получит экономические преимущества от кризиса, является Малайзия, поскольку она является чистым экспортером энергии и выигрывает от роста мировых котировок.

Блокада Ормузского пролива

Иран в субботу, 28 февраля, предупредил о закрытии Ормузского пролива. Сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов. Агентство Reuters писало, что не менее 150 танкеров встали на якорь в открытом море.

Ранее сообщалось, что судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC перенаправляют суда после ударов США и Израиля по Ирану и закрытия Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.

2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

В ответ на решение Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время Военно-морские силы Соединенных Штатов могут начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив при необходимости. Он подчеркнул, что это будет доступно всем судоходным компаниям.