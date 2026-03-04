Трамп ответил на угрозы Ирана: ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время Военно-морские силы Соединенных Штатов могут начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив при необходимости.

Как пишет Delo.ua, об этом глава Белого дома написал в Truth Social.

Трамп также сообщил, что поручил Корпорации финансирования развития США обеспечить страхование и финансовые гарантии для всей морской торговли в регионе Персидского залива, в частности, для нефтяных танкеров, проходящих по этому маршруту.

По словам президента США, это будет доступно всем судоходным компаниям.

Трамп подчеркнул, что целью этих действий является поддержание свободного потока энергии на мировых рынках.

" В случае необходимости ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив как можно скорее. Независимо от обстоятельств, Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергии к миру", - подчеркнул президент США.

Блокада Ормузского пролива

Иран в субботу, 28 февраля, предупредил о закрытии Ормузского пролива. Сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов.

Агентство Reuters писало, что не менее 150 танкеров встали на якорь в открытом море.

Ранее сообщалось, что судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC перенаправляющие суда после ударов США и Израиля по Ирану и закрытие Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.

Также 2 марта иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

Военная операция Израиля и США против Ирана

Утром 28 февраля США и Израиль начали атаку на Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель Вашингтона – "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима". Он заявил, что США "уничтожат их ракеты и уравняют с землей их ракетную промышленность".

Совместная операция Соединенных Штатов и Израиля уже в первой волне ударов, совершенных 28 февраля, повлекла гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и значительного числа других высокопоставленных чиновников иранского режима.

В ответ военные Ирана атаковали ракетами и дронами не только Израиль или военные объекты США в регионе, но и многие свои региональные соседи, которых в Тегеране считают союзниками Соединенных Штатов. Под удары попали не только военные базы, но и гражданские цели, как жилые дома, гостиницы или аэропорты. Также атак подверглись военные европейских стран, присутствовавшие на Ближнем Востоке.

2 марта иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии. Этот НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов в мире. Его работа временно приостановлена.

2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном предприятии. Энергетический объект, принадлежащий газовому гиганту Qatar Energy, был атакован в понедельник двумя иранскими беспилотниками.