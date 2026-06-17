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Российский удар по Никополю: повреждено передвижное отделение "Укрпочты"

Укрпочта
Российский удар по Никополю

В Никополе российские войска атаковали передвижное отделение, в результате чего ранение получил водитель. Инцидент произошел на выезде из точки базирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Российский удар по Никополю

В Никополе в результате очередной вражеской атаки было поражено передвижное отделение. Во время обстрела ранения получил водитель, который выезжал с места базирования.

Работник получил ранение ноги. По предварительной информации, угрозы его жизни нет. В настоящее время он находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.

Это уже не первый подобный случай за последние дни. Накануне во время работы в Запорожье пострадал водитель передвижного отделения.

Инцидент в очередной раз показал сложные и опасные условия, в которых работают команды, обеспечивающие предоставление услуг в приграничных и прифронтовых общинах.

В настоящее время поддерживается постоянная связь с командой, работающей в Никополе, а пострадавшему работнику желают скорейшего выздоровления.

Фото 2 — Российский удар по Никополю: повреждено передвижное отделение "Укрпочты"
Фото. Укрпочта

"Укрпочта" сообщила о новых потерях в результате российских атак. В Запорожье вражеский удар повредил служебный автомобиль, водитель получил ранения и был госпитализирован. Еще два автомобиля компании были уничтожены во время загрузки в Никополе.

Автор:
Ольга Опенько