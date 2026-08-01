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Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года

Продолжается 1620-й день полномасштабной войны в Украине.
Продолжается 1620-й день полномасштабной войны в Украине. / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1620-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 243 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 75 авиационных ударов, сбросив 226 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10172 дрона-камикадзе и произвел 3295 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 30 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления БПЛА, 15 районов сосредоточения живой силы, один состав и еще один важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло одно боестолкновений с противником, агрессор нанес двух авиаударов, сбросил пять авиабомб, совершил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе две из реактивных систем залпового огня.

Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Западное, Дворичанское и в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Устиновка, Колодязное, Радьковка и Домашнее.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года

В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года

На Лиманском направлении противник десять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Озерное и районах населенных пунктов Новоселовка и Заречное.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 19 раз в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в районе Миньковки и в сторону Тихоновки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Новопавловки и Долгой Балки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Удачное, Новоалександровка и сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Свободное, Новое Шахово, Сергеевка, Белицкое, Шевченко, Новоподгородное, Новопавловка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Александрограда.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 12 атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Косовцево, Цветково, Староукраинка, Новоселовка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники предотвратили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и в сторону Павловки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 1 августа 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Гойденко