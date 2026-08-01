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Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року

Триває 1620-й день повномасштабної війни в Україні.
Триває 1620-й день повномасштабної війни в Україні. / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1620-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби зафіксовано 243 бойові зіткнення.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 75 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10172 дрони-камікадзе та здійснив 3295 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 30 — із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління БпЛА, 15 районів зосередження живої сили, один склад та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення із противником, агресор завдав двох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два з реактивних систем залпового вогню.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Дворічанське та в бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Устинівка, Колодязне, Радьківка й Хатнє.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року

На Лиманському напрямку противник десять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Лиман, Озерне та в районах населених пунктів Новоселівка й Зарічне.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки у районі Міньківки та в бік Тихонівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Новопавлівки й Довгої Балки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Удачне, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Новопідгородне, Новопавлівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Олександрограда.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 12 атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Цвіткове, Староукраїнка, Новоселівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та у бік Павлівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко