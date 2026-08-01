Майже кожен третій бізнес в Україні може закритися: дослідження

Шість із десяти представників малого та середнього бізнесу (58,7%) скоротили обсяги діяльності впродовж перших п'яти місяців 2026 року, а майже кожне третє підприємство (28,8%) опинилося на межі закриття

Як повідомляє Delo.ua, про це свідчать результати дослідження аналітичного центру Advanter Group.

Середній показник ефективності роботи МСБ знизився до 83,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однією з головних причин стало стрімке скорочення прибутковості. Майже 85% опитаних підприємців повідомили про зростання операційних витрат в середньому на 19,1%.

Найбільше навантаження на підприємців припало на три категорії витрат:

комунальні послуги (електроенергія та газ) — про їхнє подорожчання повідомили 64,2% компаній;

логістику та транспорт — 63,4%;

фонд оплати праці — 60,4%.

Водночас слабкий попит не дає бізнесу можливості компенсувати їх за рахунок підвищення цін. У результаті понад 61% бізнесів зафіксували зниження рентабельності, а 13,5% стали збитковими.

Головні вороги розвитку — війна та дефіцит кадрів

Аналітики Advanter Group зазначають, що основними перепонами для бізнесу стали не стільки економічні чи суто воєнні фактори, скільки високий рівень невизначеності та дії державних органів.

В топ-3 найкритичніших бар'єрів увійшли:

Непередбачувані дії держави , що можуть погіршити стан бізнесу — 56,5%.

Загальна непрогнозованість ситуації в країні та на ринку — 53,9%.

Дефіцит кваліфікованих кадрів — 50,5%.

Проблема кадрового голоду тісно пов'язана із системою мобілізації та бронювання. Наразі у середньому 10,1% штатних працівників підприємств перебувають у лавах Збройних сил України. Водночас повноцінно забронювати всіх необхідних фахівців вдалося лише 5,8% компаній. Майже 30% бізнесів отримали відмову, а ще 53% навіть не намагалися проходити процедуру через відсутність відповідної категорії діяльності (22,9%) або складну бюрократію (19,5%).

Серед скарг на взаємодію з держорганами за останні два місяці підприємці найчастіше називали блокування податкових накладних (19,9%), позапланові перевірки (16,1%) та відмови у бронюванні (15,9%).

Бізнес намагається адаптуватися, але застряг у зоні спаду

Індекс ділової активності UBI в червні 2026 року піднявся до 34,8 бала (з 32,9 у березні). Незважаючи на незначне пожвавлення у виробничому секторі, показник все одно залишається глибоко нижче позначки 50, що свідчить про збереження негативних очікувань.

Ключову роль у виживанні відіграє "вік" компанії:

Молодий бізнес (відкритий після 2022 року) виявився найбільш гнучким — його обсяги роботи становлять 94% від рівня 2025 року, а завантаженість потужностей сягає 66%.

Старий бізнес (заснований до 2014 року) показує гірші результати — лише 82% від обсягів минулого року.

Потрібні гроші, але не за ринковими ставками

Щоб вижити та компенсувати втрати, бізнес шукає фінансування, але ринкові кредити залишаються незатребуваними. Хоча банківська конверсія заяв непогана (74% охочих отримують позики), 28,9% підприємців принципово не готові брати кредити за жодної ставки зараз. Більшість (58,4%) згодні лише на пільгові відсотки (до 10% річних).

Основні кредитні кошти компанії спрямовують не на розвиток чи відкриття нових точок (лише 13,9%), а на поповнення обігових коштів (38,0%), закупівлю обладнання (32,4%) та автономне енергозабезпечення (25,4%).

Головні надії на поліпшення ділового клімату 86,9% українських підприємців пов'язують із завершенням бойових дій та досягненням миру, а серед внутрішніх реформ найчіткіший запит існує на радикальне реформування податкової системи (47,9%) та залучення міжнародних інвестицій (47,7%).

Нагадаємо, в Україні зростає кількість справ про банкрутство фізичних осіб та ФОП. Станом на липень 2026 року у судах перебували 6107 таких справ, із них 2744 (45%) стосувалися громадян і підприємців. Ще 3363 справи (55%) — юридичних осіб.