Гранти на бізнес до $2 600: у Києві та ще чотирьох областях триває підтримка підприємців

Внутрішньо переміщені особи та мешканці постраждалих від бойових дій територій можуть отримати до 2 600 доларів на відкриття або розвиток власного бізнесу. Прийом заявок на участь у Програмі підтримки економічної стійкості (ERP) триває для жителів Києва, а також Дніпропетровської, Київської, Одеської та Чернігівської областей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.

Підтримка малого бізнесу під час війни

Програма доступна для ВПО, які проживають у Києві, а також у Дніпропетровській, Київській, Одеській та Чернігівській областях. Подати заявку також можуть мешканці територій, що постраждали внаслідок бойових дій.

Ініціативу реалізує громадська організація "Центр зайнятості Вільних людей" у співпраці з Mercy Corps. Окрім фінансової підтримки, учасники отримують консультації на всіх етапах - від підготовки заявки та розробки бізнес-ідеї до розвитку власної справи.

Від початку реалізації програми у 2023 році фінансову допомогу вже отримали 393 мікробізнеси в різних регіонах України. Команда проєкту також надала понад 500 індивідуальних консультацій підприємцям і супроводжувала їх під час запуску та масштабування бізнесу.

Заявки на участь у програмі наразі приймають. Взяти участь можуть лише жителі територій, які перебувають під контролем України. Програма не поширюється на райони активних бойових дій або громади з високими ризиками для життя та ведення підприємницької діяльності.

Відбір учасників відбуватиметься на конкурсній основі. Перевагу надаватимуть заявникам із реалістичними бізнес-планами, перспективними ідеями та чітким обґрунтуванням потреби у фінансуванні для запуску або розвитку власної справи.

Програму реалізують за фінансової підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC).

Нагадаємо, раніше Мінекономіки вже анонсувало умови, за яких бізнесу після обстрілів дадуть кредити під 0% та розкрило деталі нової програми. Тоді планувалося запустити пільгове фінансування обсягом до 150 мільйонів гривень, щоб допомогти компаніям, які зазнали значних збитків через війну, якнайшвидше повернутися до роботи та зберегти робочі місця.