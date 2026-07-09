Гранты на бизнес до $2 600: в Киеве и в четырех областях продолжается поддержка предпринимателей

Внутри перемещенные лица и жители пострадавших от боевых действий территорий могут получить до 2600 долларов на открытие или развитие собственного бизнеса. Прием заявок на участие в Программе поддержки экономической устойчивости (ERP) для жителей Киева, а также Днепропетровской, Киевской, Одесской и Черниговской областей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы КГГА.

Поддержка малого бизнеса во время войны

Программа доступна для ВПЛ, проживающих в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Одесской и Черниговской областях. Подать заявку могут жители территорий, пострадавших в результате боевых действий.

Инициативу реализует общественная организация "Центр занятости свободных людей" в сотрудничестве с Mercy Corps. Кроме финансовой поддержки, участники получают консультации на всех этапах – от подготовки заявки и разработки бизнес-идеи до развития собственного дела.

С начала реализации программы в 2023 году финансовую помощь уже получили 393 микробизнеса в разных регионах Украины. Команда проекта также предоставила более 500 индивидуальных консультаций предпринимателям и сопровождала их при запуске и масштабировании бизнеса.

Заявки на участие в программе принимают. Принять участие могут только жители территорий, которые находятся под контролем Украины. Программа не распространяется на районы активных боевых действий или сообщества с высокими рисками для жизни и ведения предпринимательской деятельности.

Отбор участников будет проходить на конкурсной основе. Предпочтение будет предоставляться заявителям с реалистичными бизнес-планами, перспективными идеями и четким обоснованием потребности в финансировании для запуска или развития собственного дела.

Программу реализуют при финансовой поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC).

Напомним, ранее Минэкономики уже анонсировало условия, при которых бизнесу после обстрелов дадут кредиты под 0% и раскрыло детали новой программы. Тогда планировалось запустить льготное финансирование в объеме до 150 миллионов гривен, чтобы помочь компаниям, понесшим значительные убытки из-за войны, как можно быстрее вернуться к работе и сохранить рабочие места.