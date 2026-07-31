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Кредит под 0% и компенсация до 20%: правительство расширило программу на автономное отопление
В Украине расширили программу государственной поддержки для граждан, планирующих установить автономное отопление в собственных домах.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Условия льготного кредитования
Программа предусматривает предоставление льготных ссуд на приобретение твердотопливных печей, дымоходов, необходимых сопутствующих материалов, а также на оплату работ по их монтажу.
Основные параметры кредитования:
- Сумма кредита: до 250 тыс. грн. или до 480 тыс. грн.;
- Государственная компенсация: государство покроет 10% или 20% основной суммы долга (в зависимости от выбранного размера кредита);
- Процентная ставка: 0% в первый год пользования, 5% во второй год и 7% в третий год.
Требования к недвижимости
Для участия в программе установлено четкое ограничение жилья: общая площадь дома не должна превышать 300 кв. м .
Глава правительства призвал граждан, планировавших или рассматривающих возможность перехода на альтернативное отопление, воспользоваться финансовой поддержкой государства перед началом отопительного сезона.
Напомним, в Украине вводится обновленный механизм пересчета стоимости тепла и горячей воды в случае чрезвычайных ситуаций, в частности из-за повреждений энергетической или коммунальной инфраструктуры.