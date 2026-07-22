Многоквартирные дома получили более 610 млн грн на энергонезависимость

В рамках правительственной программы "СвітлоДім" уже профинансировали 2442 многоквартирных дома более чем на 610 млн грн. Денежные средства направляют на решения, которые помогают домам обеспечивать автономное питание во время проблем с электроснабжением.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

В общей сложности на участие в программе подали более 4200 заявок. Комиссия Мининфраструктуры уже рассмотрела 4205 из них: 2442 заявки согласовали, остальные получили отказ.

Представители совладельцев могут подать заявки повторно после доработки документов.

К программе уже присоединились 11 банков.

Чаще всего участники выбирают аккумуляторы, инверторы и блоки управления батареями. Такие решения позволяют обеспечить автономность дома без постоянной потребности в топливе.

Отметим, что по состоянию на конец мая правительственная программа поддержки многоквартирных домов "СвітлоДім" профинансировала 1792 дома на общую сумму более 450 млн грн. Средства направляются на закупку оборудования для обеспечения стабильной работы жилищной инфраструктуры при отключении электроэнергии.