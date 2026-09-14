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Украина получила гарантированные мощности для СПГ в Клайпеде

танкер, спг
Украина получила гарантированные мощности для СПГ в Клайпеде / Нафтогаз

Украина взяла на себя долгосрочные обязательства и получила гарантированные мощности для регазификации сжиженного природного газа в Клайпеде. После ввода соответствующих мощностей в эксплуатацию это должно обеспечить Украине гарантированный канал поставки газа.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Корецкий заявил об этом во время пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом в Луцке. Конкретного объема закрепленных за Украиной мощностей он не назвал.

В июне 2026 года группа "Нафтогаз" впервые забронировала долгосрочные мощности по регазификации СПГ в Европе - на терминале в Клайпеде. Речь идет о периоде с 2033 по 2044 годы. Процедуру распределения производил оператор KN Energies.

Таким образом, "Нафтогаз" получает возможность заранее планировать долгосрочные поставки СПГ через Литву и диверсифицировать источники импорта газа.

Одно из потенциальных направлений – Канада. В сентябре "Нафтогаз" подписал меморандум с Kino Aski LNG о возможных долгосрочных поставках канадского СПГ.

Стороны планируют оценить спрос на канадский газ в Европе и возможности его доставки, в частности, через забронированные "Нафтогазом" мощности в Клайпеде и другие европейские СПГ-терминалы.

Kino Aski LNG заявляет потенциальную мощность будущего канадского проекта на уровне до 15 млн. тонн СПГ в год.

Напомним, "Нафтогаз" уже расширяет географию долгосрочных закупок газа. Ранее компания договаривалась о поставках американского газа и использовании европейских СПГ-терминалов вместе с украинскими подземными хранилищами.

Автор:
Татьяна Гойденко

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