Україна отримала гарантовані потужності для СПГ у Клайпеді

Україна взяла на себе довгострокові зобов'язання та отримала гарантовані потужності для регазифікації скрапленого природного газу у Клайпеді. Після введення відповідних потужностей в експлуатацію це має забезпечити Україні гарантований канал постачання газу.

Про це інформує Dilo з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Корецький заявив про це під час пресконференції з прем'єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом у Луцьку. Конкретний обсяг закріплених за Україною потужностей він не назвав.

У червні 2026 року група "Нафтогаз" уперше забронювала довгострокові потужності з регазифікації СПГ у Європі — на терміналі в Клайпеді. Йдеться про період із 2033 до 2044 року. Процедуру розподілу проводив оператор KN Energies.

Таким чином, "Нафтогаз" отримує можливість заздалегідь планувати довгострокові поставки СПГ через Литву та диверсифікувати джерела імпорту газу.

Один із потенційних напрямів — Канада. У вересні "Нафтогаз" підписав меморандум із Kino Aski LNG щодо можливих довгострокових поставок канадського СПГ.

Сторони планують оцінити попит на канадський газ у Європі та можливості його доставки, зокрема через заброньовані "Нафтогазом" потужності у Клайпеді та інші європейські СПГ-термінали.

Kino Aski LNG заявляє потенційну потужність майбутнього канадського проєкту на рівні до 15 млн тонн СПГ на рік.

Нагадаємо, "Нафтогаз" уже розширює географію довгострокових закупівель газу. Раніше компанія домовлялася про поставки американського газу та використання європейських СПГ-терміналів разом з українськими підземними сховищами.